Berlin (dpa) - Heute Abend steigt das Top-Duell der Fußball-Bundesliga: Der FC Bayern München trifft auf Borussia Dortmund. Die Bayern könnten die Tabellenführung ausbauen. Mit dem achten Sieg am achten Spieltag würde sich der Titelverteidiger schon früh in der Saison einen deutlichen Vorsprung herausspielen. Beide Teams sind bisher noch ungeschlagenen. Doch die Dortmunder haben nach zwei Remis nacheinander zuletzt den Anschluss an die Bayern verloren. Das Spiel beginnt um 17.30 Uhr.

