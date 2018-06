Leverkusen (dpa) - Wegen einer Schulterprellung ist die Reise von Karim Bellarabi zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft noch offen. "Karim Bellarabi trug eine Schulterprellung davon.

Er wird nun intensiv behandelt, dann wird entschieden, ob er zur Nationalelf fahren kann", erklärte sein Club Bayer Leverkusen nach dem 1:1 in der Bundesliga gegen den FC Augsburg. Bellarabi hatte für Bayer in der Partie den Ausgleich erzielt. Nach einem unglücklichen Sturz auf die Schulter wurde er in der 78. Minute durch Julian Brandt ersetzt.

Die Nationalmannschaft trifft sich am Montag in Frankfurt/Main, um sich auf die letzten beiden EM-Qualifikationsspiele am Donnerstag in Irland und am Sonntag in Leipzig gegen Georgien vorzubereiten.

Bellarabis Teamkollege Jonathan Tah wird nach Angaben von Bayers Sportdirektor Rudi Völler definitiv nicht zur U21-Auswahl stoßen. Er zog sich eine Einblutung im linken Adduktorenbereich zu, wie Bayer mitteilte. Die Mannschaft von DFB-Trainer Horst Hrubesch bestreitet am Freitag in Essen gegen Finnland und am 13. Oktober gegen Gastgeber Färöer in Tórshavn EM-Qualifikationsspiele.

Tweet zu Bellarabi

Tweet zu Tah