Teheran (AFP) Anderthalb Wochen nach der tödlichen Massenpanik bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Mekka sind die ersten iranischen Todesopfer in ihrer Heimat zurückgebracht worden. Zwei Flugzeuge mit insgesamt 218 Leichnamen trafen am Wochenende in Teheran ein, wo tausende Menschen an einer Trauerprozession teilnahmen. Der Iran hatte die meisten Opfer zu beklagen und hat Saudi-Arabiens Umgang mit der Katastrophe scharf kritisiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.