Frankfurt (dpa) - Der Komiker Mike Krüger (63) ist nach eigener Aussage froh, schon vor dem YouTube-Zeitalter Karriere gemacht zu haben.

"Ich bin in meinem Leben dreimal zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen: Ich habe Schallplatten gemacht, als es noch Vinyl-Schallplatten gab, ich war im Kino dabei, als Deutschland gerade die Kinokomödie neu startete, und ich war dabei, als das Privatfernsehen anfing", sagte Krüger im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "In allen Fällen herrschte Goldgräberstimmung, und ich war immer mittendrin." Auf die Frage, ob er froh sei, sich nicht "heute gegen Legionen von YouTube- oder Twitter-Witzbolden" durchsetzen zu müssen, sagte er: "Mehr als dankbar." Krüger steht seit 40 Jahren auf der Bühne. Der Durchbruch gelang ihm 1975 mit "Mein Gott, Walter".