Jerusalem (AFP) Mit drastischen Maßnahmen hat Israel am Sonntag auf die tödlichen Messerangriffe in Jerusalem reagiert und erstmals die Altstadt zwei Tage lang für Palästinenser gesperrt. Diese Maßnahme sei genau wie die Zahl der eingesetzten Ordnungskräfte bisher beispiellos, erklärte der Minister für Innere Sicherheit, Gilad Erdan, im staatlichen Rundfunk. Bei Razzien und Zusammenstößen im Westjordanland erlitten am Wochenende mindestens 77 Palästinenser Schusswunden.

