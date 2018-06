New York (dpa) - In New York ist ein Mann von einem Aufzug zerquetscht worden. Er sei gemeinsam mit vier Freunden in einen Aufzug gestiegen, schreibt die "New York Times". Der Lift raste dann mit offener Tür in den Keller. Als der Mann versuchte auszusteigen, raste der Aufzug plötzlich wieder nach oben und zerquetschte ihn. Warum der Lift in dem Haus im Stadtteil Brooklyn nicht richtig funktionierte, war zunächst unklar

