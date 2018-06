Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bei ihrer Reise nach Indien wegen eines Defekts an der Regierungsmaschine auf einen Truppentransporter der Luftwaffe umgestiegen. Wie es aus Regierungskreisen hieß, musste die ursprünglich für den Flug vorgesehene Maschine vom Typ Airbus A340 wegen technischer Probleme am Boden bleiben. Stattdessen wurde der Truppentransporter "Kurt Schumacher" eingesetzt, eine Maschine vom Typ A310, die deutlich kleiner ist. Normalerweise werden mit dem Flugzeug Bundeswehrsoldaten transportiert, auch in Einsätze.

