New York (AFP) Um ihrem oft als versteift geltenden Image zu entkommen, ist die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton als "Barkeeperin" in der US-Comedy-Fernsehshow "Saturday Night Live" aufgetreten. Clinton mimte in der Sendung am Samstagabend eine sympathische und unbeschwerte Barfrau namens Val. Clinton selbst wurde von der Schauspielerin Kate McKinnon verkörpert, die für ihr Nachahmungstalent bei der Darstellung der ehemaligen First Lady bekannt ist.

