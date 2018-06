London (AFP) Der letzte Guantanamo-Häftling mit Aufenthaltsrecht in Großbritannien, Shaker Aamer, ist vor seiner in Aussicht gestellten Freilassung in dem US-Gefangenenlager einem Medienbericht zufolge in einen Hungerstreik getreten. Dies sei aus Protest gegen eine erzwungene Blutentnahme durch Guantanamo-Wachleute geschehen, berichtete die britische Zeitung "Mail on Sunday" unter Berufung auf ein Gespräch zwischen Aamer und seinem Anwalt Clive Stafford Smith.

