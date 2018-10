Washington (AFP) Nach dem mutmaßlichen US-Luftangriff auf ein Krankenhaus in Kundus hat US-Präsident Barack Obama den Opfern sein Beileid ausgesprochen. "Im Namen des amerikanischen Volkes" spreche er dem medizinischen Personal und anderen Opfern des "tragischen Zwischenfalls" in einer Klinik der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen sein Beileid aus, hieß es in einer am Samstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung des Weißen Hauses.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.