Washington (AFP) Der tödliche Luftangriff auf eine Klinik der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) im afghanischen Kundus ist nach US-Angaben auf Anforderung der afghanischen Streitkräfte erfolgt, die unter Beschuss von Taliban-Kämpfern standen. "Wir haben jetzt erfahren, dass die afghanischen Streitkräfte am 3. Oktober Feuer von Feindespositionen gemeldet haben und um Unterstützung der US-Luftwaffe baten", sagte US-General John Campbell am Montag vor Journalisten in Washington. Daraufhin sei ein Luftangriff geflogen worden, um die Bedrohung durch die Taliban "auszuschalten".

