Köln (SID) - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben nach dem Sieg am ersten Spieltag der Basketball-Bundesliga gegen Gießen einen neuen Spielmacher verpflichtet. Aus Litauen wechselt der 1,91 m große US-Amerikaner Mustafa Shakur nach Baden-Württemberg. Der 31-Jährige hatte zuvor bereits in Griechenland, Spanien, Italien, Frankreich und Polen gespielt. In der NBA absolvierte er 25 Spiele für die Washington Wizards und Oklahoma City Thunder.