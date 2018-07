Düsseldorf (AFP) Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände hat die "zum Teil abstrusen Probleme" bei der Anwerbung ausländischer Fachkräfte beklagt. In einem Brief an die Bundesministerien für Arbeit, Auswärtiges und Inneres sowie an die Innenministerien der Länder, den das "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) zitierte, fordern die Arbeitgeber, Hürden aus dem Weg zu räumen. Ihr Forderungskatalog reiche von einer Vereinheitlichung der Genehmigungspraxis über einen erleichterten Familiennachzug bis hin zur leichteren Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen, berichtete die Zeitung.

