Berlin (AFP) Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Ulrich Grillo, hat Volkswagen wegen des Abgas-Skandals harsch kritisiert. "Die bewusste Verzerrung von Abgastests ist inakzeptabel", schrieb Grillo in einem am Montag in Berlin veröffentlichten Brief an Führungskräfte der deutschen Industrie. Das "Fehlverhalten" passe nicht zum Selbstverständnis der Branche. Volkswagen habe die "Glaubwürdigkeit unnötig aufs Spiel gesetzt".

