Hamburg (AFP) Volkswagen hält einem Bericht zufolge trotz der Manipulationsaffäre an den Verkaufszielen für 2016 in Deutschland fest. "Die VW-Absatzplanung bleibt vom Abgasskandal einstweilen unberührt", sagte ein Händler dem Branchenmagazin "Automobilwoche" in der am Montag erschienen neuen Ausgabe. Allerdings könnten "aufgrund der außergewöhnlichen Situation" noch Anpassungen erforderlich sein, zitiert das Magazin den Händler weiter. Der Volkswagen und Audi Händlerverband wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht äußern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.