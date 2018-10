Neu Delhi (AFP) Begleitet von mehreren Ministern hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag Regierungskonsultationen in Indien aufgenommen, die auf die Ausweitung des wirtschaftlichen Austausches zielen. Merkel betonte bei einem Empfang im Präsidentenpalast in Neu Delhi, dass es in Bereichen der Industrie, der Landwirtschaft, der Entwicklungspolitik und der Verteidigung bereits eine intensive Zusammenarbeit gebe. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) forderte in einem Interview aber einen Abbau der Hürden für ausländische Firmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.