Berlin (AFP) Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland wird in diesem Jahr alles bisher Dagewesene übertreffen - auf eine neue Schätzzahl will sich die Bundesregierung aber nicht einlassen. Die "Bild"-Zeitung zitierte am Montag aus einem internen Behördenpapier, wonach mit bis zu 1,5 Millionen Flüchtlingen gerechnet werde. Die Bundesregierung wollte sich diese Schätzung aber nicht zu eigen machen: "Ich bin gegen neue Prognosen", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU).

