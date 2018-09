Luxemburg (AFP) Nach den Wahlen in Griechenland haben die Euro-Finanzminister über die Bedingungen beraten, zu denen Athen weitere Milliarden aus seinem neuen Hilfsprogramm erhalten soll. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sagte am Montag beim Treffen mit seinen Kollegen in Luxemburg, er gehe davon aus, dass "eine gemeinsame Position" zu den Voraussetzungen für die Freigabe von weiteren zwei Milliarden Euro beschlossen werde. Die EU-Kommission sah trotz erwarteter Verzögerungen bei der Umsetzung von Reformen den "gemeinsamen Willen", ein "neues Drama" im Falle Griechenlands zu verhindern.

