Stuttgart (AFP) Die am Sonntag und Montag in zahlreichen Zeitungen geschalteten Anzeigen des Volkswagenkonzerns sind nach Ansicht von Frank Roselieb vom Institut für Krisenforschung an der Universität Kiel nur ein Schnellschuss. "Vermutlich waren die Anzeigenplätze wegen des Jahrestags der Wiedervereinigung frühzeitig gebucht", sagte Roselieb der "Stuttgarter Zeitung" (Dienstagsausgabe). Es sei zwar richtig, dass VW in der Anzeige auf den Abgas-Skandal eingehe - das sei jedoch verfrüht. Dem Kunden werde "kein Gesicht gezeigt, das für Krisenbewältigung verantwortlich zeichnet." Die Anzeigen seien unpersönlich gehalten. "Das kann so nicht funktionieren", sagte Roselieb weiter.

