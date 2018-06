Kiel (AFP) Schleswig-Holsteins Landwirtschafts- und Umweltminister Robert Habeck (Grüne) hält an der Idee fest, eine Steuer auf Pestizide in der Landwirtschaft zu prüfen. "Wir müssen geeignete Wege finden, um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und damit die Einträge in die Umwelt zu reduzieren", erklärte Habeck am Montag nach Angaben seines Ministeriums bei einem Fachgespräch zu dem Thema in Berlin. Daher sollte auch die "Möglichkeit" einer entsprechenden Abgabe nach dem Vorbild von Ländern wie Dänemark, Frankreich und Schweden diskutiert werden.

