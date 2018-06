Berlin (AFP) Feuerwehrleute haben in einer ausgebrannten Wohnung in einer Asylbewerberunterkunft im thüringischen Saalfeld die Leiche eines jungen Mannes aus Eritrea gefunden. Wie der Rundfunksender MDR Thüringen unter Berufung auf die Polizei auf seiner Onlineseite berichtete, wurde die Feuerwehr am Montag in eine stark verqualmte Wohnung des Asylbewerberheims im Stadtteil Beulwitz gerufen. Dort entdeckten sie demnach den leblosen Körper. Die Todesursache war zunächst unklar. Auch die Brandursache war noch ungeklärt.

