Berlin (AFP) Der Vizepräsident des Deutschen Städtetages und Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) ist nicht besorgt über Berichte, wonach bis zu 1,5 Millionen Flüchtlingen in diesem Jahr nach Deutschland kommen könnten. "Ich denke, dass die Zahl der Menschen, die heuer zu uns kommen, verkraftbar ist, aber dass es sicher nicht geht, dass man noch zehn Jahre Menschen in dieser Größenordnung aufnimmt", sagte Maly am Montag im Inforadio des rbb.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.