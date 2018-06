Brüssel (AFP) Die Bürgerbeauftragte der EU hat von der Europäischen Kommission eine transparentere Offenlegung von Lobbykontakten gefordert. Die frühere Kommission unter Manuel Barroso sei nicht offen genug mit ihren Kontakten zur Tabaklobby umgegangen, kritisierte die Beauftragte Emily O'Reilly am Montag in Brüssel. Künftig müsse das Gremium unter dem Vorsitz des jetzigen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker "alle Treffen mit Tabaklobbyisten oder ihren gesetzlichen Vertretern" online veröffentlichen, forderte sie. O'Reilly gab der Kommission bis Ende des Jahres Zeit zu erklären, wie sie die Forderungen umsetzen will.

