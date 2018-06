New York (dpa) - Das Science-Fiction-Spektakel "Der Marsianer - Rettet Mark Watney" hat die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts erobert. Der Film mit Matt Damon und Jessica Chastain spielte an seinem Eröffnungswochenende an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 55 Millionen Dollar (etwa 49 Millionen Euro) ein und landete damit auf dem ersten Rang, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete. In Deutschland läuft "Der Marsianer" in dieser Woche an.

Der US-Vorwochensieger "Hotel Transsilvanien 2" landete mit 33 Millionen Dollar auf dem zweiten Platz. Die Fortsetzung der Animationskomödie aus dem Jahr 2012 kommt Mitte Oktober in die deutschen Kinos. Der Krimi-Thriller "Sicario", der seit Anfang Oktober auch in Deutschland zu sehen ist, arbeitete sich unterdessen in seiner zweiten Woche mit rund 12 Millionen Dollar vom zehnten auf den dritten Platz vor.

Dahinter landete die Komödie "Man lernt nie aus" mit den Oscar-Preisträgern Anne Hathaway und Robert DeNiro, die rund 11,6 Millionen Dollar einspielte. Auf dem fünften Platz folgt der Science-Fiction-Film "Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste" mit rund 7,6 Millionen Dollar.

