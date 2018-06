Biot (AFP) Die Zahl der Opfer nach den verheerenden Überschwemmungen in Südfrankreich ist auf 20 gestiegen. In Cannes und in der nahe gelegenen Gemeinde Mandelieu-la-Napoule wurden am Montag drei weitere Leichen entdeckt, wie die Behörden mitteilten. Derweil wurden die Aufräumarbeiten fortgesetzt und mit der Reparatur von zerstörten Häusern und Infrastruktur begonnen.

