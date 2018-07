Mainz (SID) - Mit seinen sechs Treffern in acht Bundesligaspielen hat sich Yunus Malli in den Fokus des Deutschen Fußball-Bundes gespielt - und der DFB will den Offensivspieler des FSV Mainz 05 offenbar nicht an den türkischen Verband TFF verlieren. "Yunus hat in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung gemacht", lobte DFB-Sportdirektor Hansi Flick in der Bild-Zeitung und merkte vielsagend an: "Als Spieler weißt du: Wenn du für Deutschland spielst, spielst du in der Weltspitze."

Malli, der Sohn türkischer Einwanderer, hatte sämtliche U-Nationalmannschaften des DFB durchlaufen. Der 23-Jährige könnte aber auch für das Heimatland seiner Eltern spielen, die Türkei hatte zuletzt großes Interesse bekundet. "Es ist noch nichts entschieden", sagte Malli.

Ohnehin will der DFB dem U17-Europameister von 2009 keine Garantie geben. "Er hat gelernt, nicht nur den entscheidenden Pass zu spielen, sondern auch Tore zu machen", sagte Flick, aber: "Wir wollen nichts versprechen, was wir nicht halten können."