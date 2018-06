Athen (AFP) In Athen hat die Polizei 34 Flüchtlinge aus einer Wohnung befreit und einen mutmaßlichen afghanischen Schlepper festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Wohnung nahe des Victoria-Platzes im Stadtzentrum nach einem Hinweis von mehreren afghanischen Flüchtlingen durchsucht. Die Beamten befreiten 34 Menschen, darunter zwölf Minderjährige, die in der Wohnung eingesperrt waren, und beschlagnahmten unter anderem Bargeld, Reisedokumente und ein Handy.

