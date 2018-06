Washington (dpa) - Der tödliche Luftangriff auf ein Krankenhaus im afghanischen Kundus mit 22 Toten ist nach den Worten eines US-Kommandeurs auf Bitten der afghanischen Armee erfolgt. Diese habe im Kampf gegen Taliban-Aufständische Verstärkung aus der Luft erbeten, sagte der Kommandierende der US- und Nato-Streitkräfte in Afghanistan, General John Campbell in Washington. Campbell korrigierte damit frühere Aussagen, wonach der Luftschlag zur Verteidigung von unter Beschuss geratenen US-Soldaten in Afghanistan gedient habe.

