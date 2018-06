Saalfeld (dpa) - Nach einem Brand in einem Asylbewerberheim im thüringischen Saalfeld ist ein toter Mann gefunden worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin handelt es sich vermutlich um einen 29-Jährigen aus Eritrea. Bislang gebe es keine Hinweise auf einen Brandanschlag, sagte sie. Wie der Flüchtling genau ums Leben kam, ist noch unklar. Am frühen Abend war den Angaben zufolge ein Feuer in einer Wohnung eines Asylbewerberheims im Stadtteil Beulwitz ausgebrochen. Die Brandursache werde noch ermittelt.

