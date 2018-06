Paris (dpa) - "Take it Easy" schien die Modebotschaft bei der Schau von Stella McCartney am Montagmorgen in Paris zu sein: Die Leichtigkeit des Sommers atmete aus jedem Teil ihrer Kollektion für Frühjahr/Sommer 2016. Strahlende Farben, fliegende Rocksäume über nackten Beinen und softe Schnitte verhießen Freiheit pur.

Plissierte Sommerkleider in leuchtenden Farbkontrasten - ob Pink und Gelb oder Grün und Blau - umspielten die Silhouette. Neben lockeren Denim-Entwürfen gab es schneidermäßige Anzüge in lässiger Oversize-Größe. Schlauchförmige Strickkleider mit Polokragen wirkten sportlich. Auch für den Abend schlug die britische Designerin Strick vor, dank zarter Lochstickerei ausgehfein.

Die Designerin Masha Ma ist noch keine 30 Jahre alt, gilt aber als Speerspitze einer chinesischen Modebewegung. In ihrer Schau am Sonntag zeigte die Absolventin der Elite-Modeschule St. Martins in London Schneidermäßiges und Spaciges: Rasant gerundete schimmernde Lederensembles, perfekte Oversize-Blazer und feine Fransenröcke, die über Hosen getragen wurden.

Das Haus John Galliano unter Designer Bill Gaytten präsentierte eine gelungene Mischung aus Wäschelook mit gepunktetem Tüll und britischen Glencheckjacken. Witziges Accessoire: ein Bobbyhelm.

