Duisburgs erster Sieg in der 2. Bundesliga: 1:0 gegen Paderborn

Duisburg (dpa) - Der MSV Duisburg hat seinen ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga geholt. Zum Abschluss des zehnten Spieltags schlug der Aufsteiger am Montag den SC Paderborn mit 1:0 (0:0). Dennoch blieb das Team mit nunmehr fünf Zählern weiter auf dem 18. Platz. Das Tor des Abends erzielte vor 14 667 Zuschauern der georgische Neuzugang Giorgi Chanturia (81.). Erstliga-Absteiger Paderborn steckt nach der Niederlage als 15. wie die Duisburger im Tabellenkeller fest.

Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers ins Farmteam geschickt

Edmonton (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl ist kurz vor dem Saisonbeginn in der nordamerikanischen Profiliga NHL von seinem Club Edmonton Oilers in das Farmteam geschickt worden. Das 19 Jahre alte Stürmertalent stand am Montag nicht in dem 23 Spieler umfassenden NHL-Aufgebot der Oilers. Draisaitl wird in der unterklassigen AHL bei den Bakersfield Condors die Saison beginnen. In seinem ersten Jahr in der NHL hatte er für Edmonton in 37 Spielen zwei Tore erzielt. Dennoch war er in die Juniorenliga zu den Kelowna Rockets versetzt worden.

Vom Hodenkrebs geheilter Radprofi Basso beendet Karriere

Mailand (dpa) - Der italienische Radprofi Ivan Basso hat nach seiner überstandenen Hodenkrebs-Erkrankung seine Profi-Karriere beendet. "Jeder Sportler weiß, dass das Licht in seiner Karriere nicht immer hell scheint. Es ist unvermeidbar, dass es irgendwann anfangen wird, dunkler zu werden", sagte der 37-Jährige, der sein Entscheidung am Montag bei der Präsentation des Giro d'Italia 2016 in Mailand verkündete. Sein Team Trinkoff-Saxo erklärte, der zweimalige Giro-Gewinner werde in Zukunft eine andere Aufgabe innerhalb des Teams übernehmen.

Trainer Kauczinski verlässt Karlsruher SC nach dieser Saison

Karlsruhe (dpa) - Trainer Markus Kauczinski hört nach dieser Saison völlig überraschend beim Karlsruher SC auf. Der 45-Jährige teilte dem Präsidium des Fußball-Zweitligisten mit, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Dies gab der Fußball-Zweitligist am Montag bekannt. Kauczinski hatte in der Vorsaison mit den Badenern in der Relegation gegen den Hamburger SV nur denkbar knapp den Aufstieg verpasst.

IOC-Präsident Bach zu FIFA-Boss Blatter: "Kein Urteil über Personen"

Kitzbühel (dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach gibt sich angesichts der weltweiten Rücktrittsforderungen an FIFA-Boss Joseph Blatter diplomatisch. "Ich werde hier kein Urteil über Personen oder andere Organisationen abgeben", sagte der Spitzenfunktionär am Rande des Symposiums Camp Beckenbauer am Montag in Kitzbühel. Bach verwies in seinem Eröffnungsvortrag jedoch auf die Kontrollmechanismen beim Internationalen Olympischen Komitee. Und man habe jetzt mit der Agenda 2020 den Dachverband noch mal stark reformiert.

Fortuna Düsseldorf und Vorstandschef Kall trennen sich

Düsseldorf (dpa) - Der Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf und sein Vorstandsvorsitzender Dirk Kall trennen sich mit sofortiger Wirkung. Diese Entscheidung sei in beiderseitigem Einvernehmen getroffen worden, hieß es am Montag in einer Erklärung. "Nach reiflicher Überlegung, intensiven Gesprächen und den Signalen aus dem Aufsichtsrat halte ich diesen Weg für alternativlos", wurde Kall in einer Mitteilung zitiert. Kommissarisch wird Fortuna-Finanzvorstand Paul Jäger die Geschäfte führen.