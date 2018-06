Sydney (AFP) Der Pazifikstaat Nauru erlaubt künftig den Asylbewerbern in einem von Australien eingerichteten Flüchtlingslager, sich frei auf der Insel zu bewegen. Das Aufnahmelager sei in ein "offenes Zentrum" umgewandelt worden, was den Flüchtlingen Bewegungsfreiheit ermögliche, teilte die Regierung des kleinen Inselstaates am Montag mit. Überdies sollten alle noch offenen Asylanträge binnen einer Woche bearbeitet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.