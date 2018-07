Warschau (AFP) Die Nato will bis Ende des Jahres ein Zentrum zur Spionageabwehr in Polen einrichten. Ein Sprecher des polnischen Verteidigungsministeriums sagte am Montag, das "Exzellenzzentrum" werde im südlichen Krakau errichtet, außerdem sei eine Zweigstelle im slowakischen Lest geplant. Das Zentrum werde der Nato "zusätzliche Kapazitäten" geben in einer Zeit, in der sie "Bedrohungen vom Osten und Süden ausgesetzt" sei.

