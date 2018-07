Stockholm (AFP) Der Gewinner des diesjährigen Literatur-Nobelpreises wird am Donnerstag um 13.00 Uhr (MESZ) verkündet. Dies teilte die Schwedische Akademie am Montag mit. Im Gegensatz zu den anderen Nobelpreisen wird das Datum für den Literaturpreis stets erst kurz vor der Bekanntgabe veröffentlicht. Zu den Favoriten zählen in diesem Jahr unter anderem die weißrussische Journalistin und Schriftstellerin Swetlana Alexijewitsch, der Kenianer Ngugi wa Thiong'o, der Norweger Jon Fosse, der Rumäne Mircea Cartarescu sowie die US-Autorin Joyce Carol Oates.

