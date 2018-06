Brüssel (AFP) Vor den Parlamentswahlen Ende Dezember hat die EU-Kommission Spanien zu Nachbesserungen an seinen Haushaltsplänen aufgefordert. Die von der konservativen Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy eingereichten Budgetpläne für 2015 und 2016 drohten erneut gegen den europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt zu verstoßen, sagte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici am Montag beim Treffen der Euro-Finanzminister in Luxemburg. Die Kommission werde Madrid deshalb am Dienstag offiziell auffordern, "den Haushalt 2015 strikt einzuhalten und sicherzustellen, dass der Haushalt 2016 im Einklang mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt steht".

