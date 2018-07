Jerusalem (AFP) Israelische Sicherheitskräfte haben fünf mutmaßliche Hamas-Aktivisten festgenommen, die des Mordes an einem jüdischen Siedlerpaar verdächtigt werden. Die fünf Verdächtigen sowie weitere Komplizen seien bereits am Tag nach der Bluttat vom vergangenen Donnerstag gefasst worden, teilten Polizei, Armee und der Inlandsgeheimdienst am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die beiden Siedler waren im Norden des Westjordanlandes vor den Augen ihrer Kinder erschossen worden, nach den Tätern lief eine Großfahndung. International war die Tat scharf verurteilt worden.

