London (dpa) - Die Gratis-Plastiktüte ist in Europa auf dem Rückzug: Als letzter Teil Großbritanniens hat auch England eine Gebühr für die Tragetaschen eingeführt. Damit müssen Supermarkt-Kunden seit heute ihre eigenen Taschen mitbringen oder fünf Pence - knapp sieben Cent - zahlen. Allerdings gilt das zum Ärger von Umweltschützern nur in Geschäften von Unternehmen, die mindestens 250 Vollzeitbeschäftigte haben. Die Regierung in London hofft, dass der Verbrauch der Tüten in Supermärkten um 80 Prozent zurück geht. Bisher mussten sich Kunden oft geradezu wehren, wenn sie keine Einweg-Plastiktüte wollten.

