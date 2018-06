Seoul (AFP) Nordkorea hat am Montag einen südkoreanischen Studenten freigelassen, der im April die Grenze zwischen den beiden verfeindeten Staaten überschritten hatte. Joo Won Moon, der eine dauerhafte US-Aufenthaltsgenehmigung hat, wurde am Morgen im Grenzdorf Panmunjom von südkoreanischen Sicherheitskräften in Empfang genommen und befragt, wie das Wiedervereinigungsministerium in Seoul mitteilte. Die Regierung begrüßte die Freilassung des jungen Mannes, forderte Nordkorea aber zugleich auf, drei weitere Südkoreaner gehen zu lassen.

