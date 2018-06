New York (dpa) - Microsoft bringt im ersten Quartal 2016 eine Version seines Hologramm-Systems Hololens für Software-Entwickler heraus. Die Programmierer sollen damit Anwendungen für die Datenbrille schreiben können.

Das Entwickler-Kit werde 3000 Dollar kosten, kündigte Microsoft-Manager Terry Myerson in New York an. Der Softwarekonzern stellte in einer Veranstaltung in New York neue eigene Geräte für sein neues Betriebssystem Windows 10 vor. In New York demonstrierte das Unternehmen, wie mit Hilfe der Hololens-Brille auf dem Display virtuelle Gegenstände in realen Räumen bewegt werden können.

Als Beispiel zeigte Microsoft das Projekt Xray, bei dem in einem Fantasy-Spiel virtuelle Roboter-Monster durch die Wand brechen und über ein Sofa laufen. Die Waffen des Spielers bewegten sich mit der Armbewegung mit. Anders als bei den Brillen für virtuelle Realität taucht der Nutzer dabei nicht komplett in eine virtuelle Welt ein.