Saalfeld/Saale (AFP) Nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft im thüringischen Saalfeld mit einem Toten gibt es nach Polizeiangaben bisher keine Hinweise auf einen Anschlag. Bei dem Toten handelt es sich vermutlich um einen 29-Jährigen aus Eritrea, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Saalfeld sagte. Eine Obduktion sollte im Laufe des Tages zweifelsfrei die Identität klären und Aufschluss über die Todesursache bringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.