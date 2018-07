Luxemburg (AFP) Flüchtlinge, die sich rechtmäßig in Deutschland aufhalten, müssen künftig wohl mehr Bewegungsfreiheit bekommen. Das Ziel, die finanziellen Lasten gleichmäßig über das Bundesgebiet zu verteilen, rechtfertigt die in Deutschland bislang übliche Wohnsitzauflage jedenfalls nicht, erklärte am Dienstag ein Rechtsgutachter bei Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Zulässig sei eine solche Auflage nur "aus schwerwiegenden migrations- und integrationspolitischen Gründen". (Az.: C-443/14 und C-444/14)

