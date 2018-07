Luxemburg (AFP) Private Daten sind in den USA nicht ausreichend vor dem Zugriff der Behörden und Geheimdienste geschützt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erklärte daher am Dienstag in Luxemburg die sogenannte Safe-Harbor-Regelung für ungültig, die bislang den Rechtsrahmen für Datentransfers zwischen der Europäischen Union und den USA bildete. Danach muss der irische Datenschutzbeauftragte die Übermittlung europäischer Facebook-Daten auf Server in den USA überprüfen und kann dies gegebenenfalls verbieten. (Az: C-362/14)

