Stockholm (AFP) Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat einen unerwarteten Kaufinteressenten für sein Braunkohlegeschäft in Deutschland gefunden: die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Greenpeace Schweden veröffentlichte am Dienstag auf seiner Website einen Brief an die US-Bank Citigroup, die von Vattenfall mit dem Verkauf beauftragt wurde. "Wir werden mit Vattenfall ernsthaft über die Übernahme reden", erklärte die Präsidentin von Greenpeace Schweden, Annika Jacobson. Greenpeace kenne sich gut aus mit den Zukunftsfragen des Energiemarktes und der Entwicklung der Klimapolitik.

