Bonn (AFP) Die deutschen Autobauer Audi, BMW und Daimler dürfen den Kartendienst Here des finnischen Telekommunikationskonzerns Nokia kaufen. Das Bundeskartellamt gab am Dienstag in Bonn grünes Licht für die Übernahme. Der Zusammenschluss bewirke keine "Abschottung anderer Automobilhersteller von digitalen Karten", erklärte der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt. Auch Konkurrenten wie dem Kartendienst TomTom werde der Zugang zu Automobil- und Zulieferunternehmen dadurch nicht verwehrt.

