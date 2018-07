Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) tritt am Mittwochabend als einziger Gast in der ARD-Sendung "Anne Will" auf. Die Bundesregierung bestätigte am Dienstag entsprechende Angaben des Senders. Das Thema ist die Flüchtlingspolitik. Die Sendung steht unter dem Motto: "Die Kanzlerin in der Flüchtlingskrise - Können wir es wirklich schaffen, Frau Merkel?". Das Gespräch soll in der Sendung, die um 21.45 Uhr beginnt, leicht zeitversetzt ausgestrahlt werden.

