Bonn (AFP) Die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums für eine Neuordnung des Strommarktes stoßen bei der Monopolkommission auf Kritik. Der Vorschlag, für die Versorgungssicherheit eine Kapazitätsreserve einzurichten, sei mit "erheblichen Effizienzrisiken" verbunden, erklärte das Gremium am Dienstag in Bonn zur Veröffentlichung eines Sondergutachtens zum Energiemarkt. Die Reserve müsse "an enge Bedingungen" geknüpft, in der Größte beschränkt und nur temporär eingerichtet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.