Saalfeld/Saale (AFP) Nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft im thüringischen Saalfeld, bei dem ein Mann aus Eritrea starb, hat die Polizei eine Straftat ausgeschlossen. Es gebe "keine Spuren einer äußeren Gewalteinwirkung an dem Leichnam", teilte die Polizei am Dienstag in Saalfeld mit. Die Ermittler gehen von einem Suizid des 29-jährigen Asylbewerbers aus.

