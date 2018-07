Berlin (AFP) Klassische Massenstraftaten wie Wohnungseinbrüche und Ladendiebstähle gewinnen im Bereich der Organisierten Kriminalität weiter an Bedeutung. 18,5 Prozent der Organisationen, gegen die im vergangenen Jahr ermittelt wurde, waren hauptsächlich bei derartigen Eigentumsdelikten aktiv, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung des jährlichen Lageberichts zur Organisierten Kriminalität mit.

