Berlin (AFP) Der langjährige SPD-Sozialpolitiker Rudolf Dreßler sieht seine Partei in einer Identitätskrise. Die SPD müsse sich "in naher Zukunft darüber klar werden, welche Partei sie eigentlich sein will", sagte der 74-Jährige am Dienstag im WDR 5 Morgenecho. Wenn die SPD selbst nicht wisse, was sie will, "wieso soll eigentlich irgendjemand sie für irgendetwas wählen", fügte er hinzu.

