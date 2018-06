Berlin (AFP) Erbschaften in Deutschland sind einer Studie zufolge sehr ungleich verteilt. Von den zu erwartenden Erbschaften in den kommenden zehn Jahren würden in jedem achten Nachlass "keine nennenswerten Vermögen übertragen", heißt es in einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA). Ganz grob gerechnet werde ein Drittel der Verstorbenen den Nachkommen weniger als 25.000 Euro hinterlassen, ein weiteres Drittel zwischen 25.000 bis 150.000 Euro und das letzte Drittel mehr als 150.000 Euro.

